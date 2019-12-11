Без воды остались дома в двух районах Саратова
Водоснабжение вернется ориентировочно до 20:00
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Сегодня, 11 декабря, несколько улиц в Заводском и Ленинском районах Саратова ориентировочно до 20:00 остались без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом водопровода.
В их зону попали жители улиц: Миллеровская, Огородная от Большого Динамовского до Динамовского проезда, Большой Динамовский проезд, 5–11 Динамовские проезды от Миллеровской до Огородной.
Также воды нет у жителей проспекта 50 лет Октября от Волгоградской до Украинской, Украинской улицы, 2-го Украинского проезда, Тракторной, 43–45.
ИСТОЧНИК KP.RU