В Саратове ищут 35-летнего Максима Миронова
Мужчина пропал еще в августе
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В Саратове ищут 35-летнего Максима Миронова.
- Мужчина пропал в августе 2019 года, — сообщили волонтеры в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Также он может находиться и в Москве.
По приметам рост Максима 180 см, он нормального телосложения, с русыми волосами, короткой стрижкой с челкой и серо-зелеными глазами. Во что был одет пропавший — неизвестно, но он у него есть татуировки.
Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU