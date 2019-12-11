СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-11T08:40:20+03:00

Мужчина пропал еще в августе

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В Саратове ищут 35-летнего Максима Миронова.

- Мужчина пропал в августе 2019 года, — сообщили волонтеры в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Также он может находиться и в Москве.

По приметам рост Максима 180 см, он нормального телосложения, с русыми волосами, короткой стрижкой с челкой и серо-зелеными глазами. Во что был одет пропавший — неизвестно, но он у него есть татуировки.

Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU