СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-11T08:56:20+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове. Соответствующее поручение он дал комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Вячеслав Володин выступил с видеообращением, которое опубликовано в группе volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Дорогие друзья, мы буквально на прошлой неделе обсуждали с вами вопрос комплексной застройки микрорайонов. Речь идет о недопустимости строительства жилья без социальной сферы, без школы, поликлиники, садика.

Обсуждение получилось резонансным: застройщики, о которых шла речь, обратились ко мне с письмом, я с ним ознакомился.

Как ни парадоксально, мы считали изначально, что именно застройщики заинтересованы в том, чтобы рассчитываться жильем. Оказалось, что эти условия им поставили околоправительственные структуры, которые занимаются вопросами инвестиций, занимаются вопросами застройки территории города.

Застройщики считают, что они могли бы, — и это никак не повлияет на стоимость квадратного метра, — строить школы, поликлиники, детские сады. Все зависит от того, насколько масштабен инвестиционный проект. И в рамках тех 20%, которые они предоставляют в виде жилья городу, возможно вести параллельно строительство социальной сферы.

В этой связи мною дано поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции направить обращение в правоохранительные органы для того, чтобы изучить договоры, изучить, как строится работа околоправительственных структур, изучить аффилированность этих структур с другими структурами, которые на рынке занимаются продажей жилья.

И в случае, если нарушен закон, чтобы дальше начались процессуальные действия по отношению к тем структурам, которые должны были защищать интересы города, горожан и делать все для того, чтобы эти контракты были выгодны для государства и защищали интересы государства.

Мы сегодня видим, что, с одной стороны, строится жилье, с другой стороны, не строится социальная сфера. Как пример, который привели застройщики в своем письме, они считают, что даже при условии, что частично выполнен инвестконтракт по 11-му микрорайону, они все равно смогут параллельно построить еще и школу. Вот, такие подходы было бы правильно рассмотреть, с тем чтобы в будущем не допустить таких ситуаций, как в «Иволгино», «Ласточкино», на «Звезде», да на том же САЗе, когда людей бросают жить практически на пустырь, и потом они вынуждены годами думать о том, как они поведут ребятишек в садик, куда пойдут их дети в школу, ну, и конечно, где медицинские услуги будут оказываться.

Мы с вами должны сделать все, для того чтобы прекратить эту порочную практику, — заявил Володин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков рассказал, что чиновники не включали школы, больницы и поликлиники в комплексную застройку территорий. Они предпочитали брать со строителей квартирами. До 20% от общего количества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748989" frameborder="0"></iframe> Володин поручил проверить околоправительственные структуры Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU