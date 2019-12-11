2019-12-11T08:56:20+03:00
Общество

Володин поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове

Речь идет о комплексной застройке территорий
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове. Соответствующее поручение он дал комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Вячеслав Володин выступил с видеообращением, которое опубликовано в группе volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Дорогие друзья, мы буквально на прошлой неделе обсуждали с вами вопрос комплексной застройки микрорайонов. Речь идет о недопустимости строительства жилья без социальной сферы, без школы, поликлиники, садика.

Обсуждение получилось резонансным: застройщики, о которых шла речь, обратились ко мне с письмом, я с ним ознакомился.

Как ни парадоксально, мы считали изначально, что именно застройщики заинтересованы в том, чтобы рассчитываться жильем. Оказалось, что эти условия им поставили околоправительственные структуры, которые занимаются вопросами инвестиций, занимаются вопросами застройки территории города.

Застройщики считают, что они могли бы, — и это никак не повлияет на стоимость квадратного метра, — строить школы, поликлиники, детские сады. Все зависит от того, насколько масштабен инвестиционный проект. И в рамках тех 20%, которые они предоставляют в виде жилья городу, возможно вести параллельно строительство социальной сферы.

В этой связи мною дано поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции направить обращение в правоохранительные органы для того, чтобы изучить договоры, изучить, как строится работа околоправительственных структур, изучить аффилированность этих структур с другими структурами, которые на рынке занимаются продажей жилья.

И в случае, если нарушен закон, чтобы дальше начались процессуальные действия по отношению к тем структурам, которые должны были защищать интересы города, горожан и делать все для того, чтобы эти контракты были выгодны для государства и защищали интересы государства.

Мы сегодня видим, что, с одной стороны, строится жилье, с другой стороны, не строится социальная сфера. Как пример, который привели застройщики в своем письме, они считают, что даже при условии, что частично выполнен инвестконтракт по 11-му микрорайону, они все равно смогут параллельно построить еще и школу. Вот, такие подходы было бы правильно рассмотреть, с тем чтобы в будущем не допустить таких ситуаций, как в «Иволгино», «Ласточкино», на «Звезде», да на том же САЗе, когда людей бросают жить практически на пустырь, и потом они вынуждены годами думать о том, как они поведут ребятишек в садик, куда пойдут их дети в школу, ну, и конечно, где медицинские услуги будут оказываться.

Мы с вами должны сделать все, для того чтобы прекратить эту порочную практику, — заявил Володин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков рассказал, что чиновники не включали школы, больницы и поликлиники в комплексную застройку территорий. Они предпочитали брать со строителей квартирами. До 20% от общего количества.

Володин поручил проверить околоправительственные структуры Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Саратове ищет места незаконной торговли «незамерзайкой»
В Энгельсском районе бомж вытащил из чужого дома 95 тыс. рублей и травмат
В Саратове прошла встреча с писателем Андреем Усачевым
В Энгельсе рецидивист украли из магазина спортивную куртку
В Саратове отметили День Героев Отечества
В Энгельсском районе бомж украл из магазина 11 тыс. рублей
По Энгельсу пройдут 150 Дедов Морозов и Снегурочек
Две иномарки перегородили дорогу трамваю в Саратове
Пожилой любитель пьяной езды из Новоузенского района проведет четыре месяца в колонии
Женщина в наушниках не заметила поезд и погибла: подробности трагедии на переходе в Саратове
В Пугачевском районе рецидивист зашел погреться и украл 5 тыс. рублей
В Заводском районе столкнулись Mitsubishi и Kia Rio
В Саратове до смерти забили мужчину за хвастовство авторитетом на зоне
В Пугачеве женщина лишилась в кабинете врача двух сотовых телефонов
В баре на Танкистов посетитель убил мужчину в ссоре из-за женщин
Движение в центре Саратова парализовано массовой аварией
В суд направлено уголовное дело в отношении адвоката Аллы Лысенко
Максим Шихалов намерен сдать мандат депутата Саратовской облдумы
Жителю Аркадака дали три года «строгача» за нарванную коноплю
В Балакове мужчина оставил местную жительницу без перфоратора и бензопилы
В Саратовской области пропал мужчина с лобными залысинами
Воробьев: Строительство новых микрорайонов должно учитывать комплексную застройку территории
Без воды остались дома в двух районах Саратова
В Саратове ищут 35-летнего Максима Миронова
В Петровском районе водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет
В Саратове неизвестный украл у женщины электроприводы
Энгельсские школьницы выиграли призы международного фестиваля