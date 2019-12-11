В Саратове неизвестный украл у женщины электроприводы
Сумма ущерба превысила 288 тыс. рублей
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 52-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 3 по 5 декабря неизвестный унес из подъезда жилого дома на улице Мичурина 18 электроприводов с клапанами дымоудаления стоимостью свыше 288 тыс. рублей.
Вчера, 10 декабря, стражи порядка доставили в отдел предполагаемого злоумышленника, им оказался 34-летний гражданин, у которого изъяли похищенное.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU