В Саратове неизвестный украл у женщины электроприводы

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-11T08:33:50+03:00

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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 52-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 3 по 5 декабря неизвестный унес из подъезда жилого дома на улице Мичурина 18 электроприводов с клапанами дымоудаления стоимостью свыше 288 тыс. рублей.

Вчера, 10 декабря, стражи порядка доставили в отдел предполагаемого злоумышленника, им оказался 34-летний гражданин, у которого изъяли похищенное.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU