Энгельсские школьницы выиграли призы международного фестиваля

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-11T08:32:54+03:00

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В Саратове впервые состоялся международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств «Artistic Days Saratov».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, его идея — это развитие дружеских отношений между артистами разных жанров и возрастов через универсальный «язык искусства».

Так, учащиеся детской школы искусств №1 Энгельса взяли призовые места. Арина Великая стала обладателем Гран-при за выступление на фортепиано, она получила главный приз — бесплатное проживание и участие в конкурсе-фестивале в Европе в июле 2020 года.

Дарья Чернова получила звание лауреата первой степени за свой эстрадный вокал.

ИСТОЧНИК KP.RU