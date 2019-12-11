Саратовцы узнали, как действовать при утечке газа

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-11T08:31:16+03:00

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Для любого человека наиболее опасными из газов является метан и сжиженный нефтяной газ в баллонах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, при утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Как только вы почувствовали подозрительный запах, нужно тут же перекрыть подачу газа к плите. При этом не стоит курить, зажигать спички, включать свет и электроприборы, лучше обесточить и проветрить всю квартиру.

Если у окружающих появились признаки отравления, их надо вынести на свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног, вызвать «скорую помощь».

Если запах газа не исчезает, нужно звонить в аварийную круглосуточную службу по телефону 04.

Дома лучше хранить газовый баллон в вертикальном положении, защищать от воздействия тепла и солнечных лучшей, не заменять его вблизи огня, углей, включенных электроприборов.

Перед заменой нужно проверить краны и герметичность баллонов, а для его соединения с плитой использовать специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности.

Пустые баллоны нужно хранить вне помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU