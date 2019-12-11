Две иномарки столкнулись на Танкистов

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-11T08:07:05+03:00

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На пересечении улиц Аллейная и Танкистов в Кировском районе Саратова утром 11 декабря столкнулись две иномарки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в аварию попали Hyundai Elantra и Nissan Almera.

Обе машины перегородили движение, но пробки удалось избежать.

Однако есть заторы на других улицах. Затор возник на Астраханской в сторону от Сенного рынка. Традиционно перекрыто движение по проспекту 50 лет Октября и Тракторной. Есть заторы на Емлютина, Аткарской, Рабочей, Чернышевского и других улицах.

Пробки достигают пяти баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU