2019-12-10T22:21:01+03:00
Происшествия

В Балаковском районе 71-летний рыбак проплутал 15 км в густом тумане

Пенсионера искали две группы спасателей
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Балаковском районе Саратовской области вечером 10 декабря были развернуты поиски пропавшего рыбака.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил в 17:10 в район слияния рек Березовка и Малый Иргиз, вблизи села Николевка.

По словам заявителя, он час назад должен был встретиться с 71-летний мужчиной, но тот не пришел на место.

Спасатели начали поиск, который осложнялся густым туманом с видимостью менее 10 метров. На льду была обнаружена свежая лунка и шелуха от семечек. После этого выдвинулась вторая группа спасателей. Они и нашли заблудившегося рыбака – в 15 км от точки предполагаемой пропажи.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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