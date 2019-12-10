В Балаковском районе 71-летний рыбак проплутал 15 км в густом тумане
В Балаковском районе Саратовской области вечером 10 декабря были развернуты поиски пропавшего рыбака.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил в 17:10 в район слияния рек Березовка и Малый Иргиз, вблизи села Николевка.
По словам заявителя, он час назад должен был встретиться с 71-летний мужчиной, но тот не пришел на место.
Спасатели начали поиск, который осложнялся густым туманом с видимостью менее 10 метров. На льду была обнаружена свежая лунка и шелуха от семечек. После этого выдвинулась вторая группа спасателей. Они и нашли заблудившегося рыбака – в 15 км от точки предполагаемой пропажи.
Фото Саратовской областной службы спасения
Медицинская помощь мужчине не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU