Алексея Прокопенко выпустили на волю из-под домашнего ареста

10 Дек. 21:54 2019-12-10T21:57:29+03:00

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Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко отпустили на свободу.

10 декабря Октябрьский районный суд отменил для обвиняемого в растрате экс-чиновника домашний арест.

Теперь Алексею Прокопенко лишь запрещено совершать ряд действий, например, выезжать за пределы региона или менять место жительства, общаться с гражданами, которые могут проходить по его делу.

Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста до 12 января. Теперь решение судьи Федора Бондаренко может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU