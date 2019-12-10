Алексея Прокопенко выпустили на волю из-под домашнего ареста
Экс-главе администрации Саратова запретили выезжать из региона
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Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко отпустили на свободу.
10 декабря Октябрьский районный суд отменил для обвиняемого в растрате экс-чиновника домашний арест.
Теперь Алексею Прокопенко лишь запрещено совершать ряд действий, например, выезжать за пределы региона или менять место жительства, общаться с гражданами, которые могут проходить по его делу.
Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста до 12 января. Теперь решение судьи Федора Бондаренко может быть обжаловано.
ИСТОЧНИК KP.RU