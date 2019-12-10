2019-12-10T21:57:29+03:00
Общество

Алексея Прокопенко выпустили на волю из-под домашнего ареста

Экс-главе администрации Саратова запретили выезжать из региона
Екатерина Семенова
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Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко отпустили на свободу.

10 декабря Октябрьский районный суд отменил для обвиняемого в растрате экс-чиновника домашний арест.

Теперь Алексею Прокопенко лишь запрещено совершать ряд действий, например, выезжать за пределы региона или менять место жительства, общаться с гражданами, которые могут проходить по его делу.

Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста до 12 января. Теперь решение судьи Федора Бондаренко может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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