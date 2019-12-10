В Саратове пропала без вести 17-летняя Анастасия Попова
Девочку ищут со 2 декабря
Анастасия Попова
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В Волжском районе Саратова пропала без вести девочка-подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 17-летняя Анастасия Попова пропала 2 декабря.
Приметы Анастасии: рост 176 см, плотного телосложения. У девочки окрашенные каштановые волосы до плеч, которые она обычно собирает в хвост. Глаза карие.
На момент пропажи девочка была одета в бежевую куртку, черные джинсы, короткие коричневые сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU