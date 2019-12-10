В Саратове пропала без вести 17-летняя Анастасия Попова

10 Дек. 21:48 2019-12-10T21:48:17+03:00

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В Волжском районе Саратова пропала без вести девочка-подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 17-летняя Анастасия Попова пропала 2 декабря.

Приметы Анастасии: рост 176 см, плотного телосложения. У девочки окрашенные каштановые волосы до плеч, которые она обычно собирает в хвост. Глаза карие.

На момент пропажи девочка была одета в бежевую куртку, черные джинсы, короткие коричневые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU