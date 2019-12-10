2019-12-10T18:51:23+03:00
Происшествия

ДТП на кольце НИИ осложнило движение в Ленинском районе Саратова

Фура притерлась с легковушкой прямо на перекрестке
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ДТП в Ленинском районе Саратова вечером 10 декабряДТП в Ленинском районе Саратова вечером 10 декабряФото: Екатерина Семенова
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Авария на кольце НИИ в Ленинском районе спровоцировала серьезные заторы в этом районе города. Не поделили дорогу фура и Hyundai Accent, которые двигались по кольцу в попутном направлении.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в ДТП никто не пострадал, однако из-за него движение в этом районе сильно осложнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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