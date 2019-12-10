ДТП на кольце НИИ осложнило движение в Ленинском районе Саратова
Фура притерлась с легковушкой прямо на перекрестке
ДТП в Ленинском районе Саратова вечером 10 декабряФото: Екатерина Семенова
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Авария на кольце НИИ в Ленинском районе спровоцировала серьезные заторы в этом районе города. Не поделили дорогу фура и Hyundai Accent, которые двигались по кольцу в попутном направлении.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в ДТП никто не пострадал, однако из-за него движение в этом районе сильно осложнено.
ИСТОЧНИК KP.RU