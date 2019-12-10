Под Пугачевом ВАЗ-2112 с детьми врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-10T16:56:44+03:00

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В Пугачевском районе Саратовской области легковушка, в которой кроме водителя находились двухлетний ребенок и годовалый малыш, врезалась в грузовик.

Авария произошла возле поселка Смелость.

Как сообщил «ЧП-Саратов», водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в ЗИЛ, двигавшийся в попутном направлении.

Врачи скорой и специалисты Пугачевской поисков-спасательной службы оказали помощи пострадавшим, от госпитализации все отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU