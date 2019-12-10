Вячеслав Володин подарил Балашовскому району школьные автобусы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-10T16:54:26+03:00

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В Балашов прибыли новые школьные автобусы. Это подарки от председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Школьные автобусы позволят организовать транспортную перевозку ребят из отдаленных населенных пунктов к школам, находящимся далеко от их дома.

В сентябре 2019 года к Вячеславу Володину обратились жители Балашовского района с просьбой о помощи в приобретении школьных автобусов и автомобилей экстренных служб. Обращение было связано с тем, что в районе ощущалась острая потребность в новом спецтранспорте.

Спикер Госдумы пообещал найти решение этого вопроса до нового года за счет привлечения внебюджетных средств.

И вот шесть новых школьных автобусов прибыли в Балашов. Они заменят транспорт, который исчерпал свой десятилетний ресурс.

Новые комфортабельные и безопасные автобусы «Форд» и «ГАЗель NEXT» в ближайшее время начнут работать в образовательных учреждениях пяти сельских населенных пунктов района: Пинеровка, Родничок, Данилкино, Лесное и Соцземледельский.

Педагоги и родители сельских школ Балашовского района выразили Вячеславу Володину искреннюю благодарность за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU