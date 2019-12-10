Саратовский депутат-единоросс предложил лишать доплат осужденных за коррупцию чиновников и депутатов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-10T18:10:57+03:00

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Руководитель фракции единороссов в облдуме Олег Алексеев предложил законодательно закрепить лишение доплат коррупционерам во власти.

- Под этим подразумеваются и члены правительства, и депутаты, и уполномоченные, то есть все, кто получает так называемую надбавку, — сообщил Алексеев под занавес внеочередного заседания областной думы 10 декабря.

Он сказал, что документ уже внесен в соответствующий комитет облдумы. Предложено лишать права на социальные гарантии представителей власти, которых уволили за коррупцию или же признанных виновными в этом. При этом срок лишения надбавок предлагается ограничить со дня вступления в законную силу приговора суда до дня погашения или снятия судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU