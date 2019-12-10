2019-12-10T18:10:57+03:00
Общество

Саратовский депутат-единоросс предложил лишать доплат осужденных за коррупцию чиновников и депутатов

Законопроект внесен в Саратовскую областную думу
Поделиться:
Олег АлексеевОлег Алексеев
Изменить размер текста:

Руководитель фракции единороссов в облдуме Олег Алексеев предложил законодательно закрепить лишение доплат коррупционерам во власти.

- Под этим подразумеваются и члены правительства, и депутаты, и уполномоченные, то есть все, кто получает так называемую надбавку, — сообщил Алексеев под занавес внеочередного заседания областной думы 10 декабря.

Он сказал, что документ уже внесен в соответствующий комитет облдумы. Предложено лишать права на социальные гарантии представителей власти, которых уволили за коррупцию или же признанных виновными в этом. При этом срок лишения надбавок предлагается ограничить со дня вступления в законную силу приговора суда до дня погашения или снятия судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Пугачевом ВАЗ-2112 с детьми врезался в грузовик
Вячеслав Володин подарил Балашовскому району школьные автобусы
Виновницу взрыва в кафе в Лысых Горах отправили в колонию
В Энгельсе приставы опечатали опасный газовый объект
Судебные приставы ответят на вопросы саратовцев
На маршрут в Саратове вышли два новых троллейбуса
Регоператор поддержит образовательный экопроект Школы молодых управленцев
Панков снова напомнил Писному сюжет «Кавказской пленницы»
В Энгельсе раздавили 855 кг польских груш
Старинная музыка в исполнении духовых прозвучит в Саратовской консерватории
Обманутые дольщики еще двух домов в Саратове начнут получать компенсации
Названы микрорайоны Саратова с нехваткой социальных объектов
Пешеходам Саратовской области напомнили, как вести себя на проезжей части
Отключена вода на улице Электронная
Концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-band» пройдет в Саратовской консерватории
Набор учителей в предуниверсарий Саратова начнется в апреле
В Саратовской области москвича поймали с крупной партией наркотиков и дали срок
Панков: Володин потребовал снять бюрократические препоны в вопросе выплат компенсаций обманутым дольщикам
Аэропорт «Гагарин» из-за тумана не принимает и задерживает рейсы
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия
Ирину Романову вывели из всех комитетов облдумы
В доме на Азина найдено тело мужчины с пробитым черепом
В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке
В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»
Энгельсские спортсмены взяли призы фестиваля кудо
В Президентской академии обсудили основные вопросы приемной кампании 2020 года