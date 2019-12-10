Виновницу взрыва в кафе в Лысых Горах отправили в колонию
В Саратовской области вынесен приговор по делу о взрыве в кафе в Лысых Горах.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 47-летнюю женщину признали виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух человек.
Напомним, 26 января 2019 года, около 17:30, в кафе «Рандеву» на улице Мира взорвался газовый баллон на кухне. На тот момент в кафе 60-летний местный житель отмечал юбилей. На пожаре сам юбиляр и одна из женщин погибли, три человека получили тяжелые травмы, у 25 гостей диагностированы повреждения легкой степени тяжести, среди них двое детей.
В ходе расследования было установлено, что владелица кафе поручила заправить газовый баллон на 27,2 литра, который был установлен на кухне и использовался для приготовления пищи. При этом были нарушены требования безопасности.
Предпринимательницу по решению суда отправили в колонию общего режима на пять лет и пять месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU