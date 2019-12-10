В Энгельсе приставы опечатали опасный газовый объект

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-10T16:22:25+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области приставы опечатали опасный производственный объект на 60 суток.

- Суд признал организацию, выпускающую спецтехнику, виновной в административном правонарушении. Предприятие пользовалось техническими устройствами, связанные с газопотреблением, несмотря на истекший срок эксплуатации и отсутствие проектной документации. Эти действия угрожали здоровью и жизни людей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Сети газопотребления опечатали на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU