В Энгельсе приставы опечатали опасный газовый объект
Предприятие эксплуатировало устройства, несмотря на истекший срок
Фото УФССП по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Энгельсском районе Саратовской области приставы опечатали опасный производственный объект на 60 суток.
- Суд признал организацию, выпускающую спецтехнику, виновной в административном правонарушении. Предприятие пользовалось техническими устройствами, связанные с газопотреблением, несмотря на истекший срок эксплуатации и отсутствие проектной документации. Эти действия угрожали здоровью и жизни людей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Сети газопотребления опечатали на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU