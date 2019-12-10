Судебные приставы ответят на вопросы саратовцев
Управление службы судебных приставов по Саратовской области проводит прием граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, мероприятие состоится с 12 до 20 часов 12 декабря, в четверг.
Жители региона и представители юридических лиц смогут обратиться с вопросами, входящими в компетенцию УФССП.
Прием пройдет по адресу: Театральная площадь, 11. Кроме того, в районных отделах граждан будут принимать начальники, их заместители и судебные приставы-исполнители.
Предварительная запись на личный прием к должностным лицам Управления ФССП России по Саратовской области осуществляется по телефону: (8452) 27-14-62.
При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность для представления интересов третьих лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU