Судебные приставы ответят на вопросы саратовцев

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-10T16:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление службы судебных приставов по Саратовской области проводит прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, мероприятие состоится с 12 до 20 часов 12 декабря, в четверг.

Жители региона и представители юридических лиц смогут обратиться с вопросами, входящими в компетенцию УФССП.

Прием пройдет по адресу: Театральная площадь, 11. Кроме того, в районных отделах граждан будут принимать начальники, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Предварительная запись на личный прием к должностным лицам Управления ФССП России по Саратовской области осуществляется по телефону: (8452) 27-14-62.

При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность для представления интересов третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU