2019-12-10T16:05:47+03:00
Общество

На маршрут в Саратове вышли два новых троллейбуса

Скоро поступят еще пять машин
Екатерина Семенова
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В Саратове на работу вышли новые троллейбусы «Тролза».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, два троллейбуса будут работать на маршруте №1, который курсирует от вокзала до улицы Хвесина.

Кабина водителя и салон оборудованы видеокамерами. Также троллейбусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

Общественный транспорт был приобретен за счет средств областного бюджета. В ближайшее время поступят еще пять троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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