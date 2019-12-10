На маршрут в Саратове вышли два новых троллейбуса
Скоро поступят еще пять машин
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В Саратове на работу вышли новые троллейбусы «Тролза».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, два троллейбуса будут работать на маршруте №1, который курсирует от вокзала до улицы Хвесина.
Кабина водителя и салон оборудованы видеокамерами. Также троллейбусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.
Общественный транспорт был приобретен за счет средств областного бюджета. В ближайшее время поступят еще пять троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU