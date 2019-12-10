Регоператор поддержит образовательный экопроект Школы молодых управленцев

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-10T15:35:55+03:00

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В историческом парке «Россия — моя история» состоялась презентация проектов и вручение дипломов выпускникам Школы молодых управленцев. В мероприятии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, члены регионального правительства, депутаты, отраслевые специалисты, а также директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Один из проектов-победителей посвящен формированию экологической культуры у детей и молодежи. Специалисты АО «Управление отходами» оказывали консультативную и методическую помощь в его разработке. В программе были учтены опыт и наработки долгосрочной просветительской программы по обращению с ТКО, которую реализует компания. Также в проекте запланировано проведение конкурса социальной рекламы, посвященной разумному и экологичному обращению с различными типами отходов.

- Важно, что молодое поколение управленцев уделяет такое большое внимание проблемам экологии и особенно изменению культуры обращения с отходами, готово прививать экопривычки детям с самого младшего возраста. Уверен, что инициированный Валерием Васильевичем Радаевым проект «Школы» даст импульс к реализации нужных региону решений в различных областях. У участников программы уже есть определенный практический опыт и свежий взгляд, которые совершенно точно будут полезны при решении многих вопросов, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ), реализует долгосрочную просветительскую программу по обращению с ТКО. Она была признана победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», а его часть — фестиваль «ЭКОкультуры» — стал лауреатом премии VOLGA BRAND в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU