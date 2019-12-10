Названы микрорайоны Саратова с нехваткой социальных объектов
В Саратове десять микрорайонов не имеют достаточной социальной инфраструктуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это ЖК «Риолит», ЖК «Цветочный», ЖК «Березки», ЖК «Царицынский», ЖК «Казачий», ЖК «Ямайка» и т. д.
По словам замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева, в этих микрорайонах имеются проекты планировки территорий, но реальная застройка им не соответствует.
Еще в 57 жилых комплексах таких проектов нет вовсе.
- У проживающих в таких жилых комплексах саратовцев возникают вопросы как к застройщикам, так и к муниципальной власти, — заявил Корнеев.
Сейчас проводится работа по изменению нормативов застройки города. Уже утвержден Генеральный план, подготовлена и утверждена новая редакция Правила землепользования и застройки.
Сейчас разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования.
- В них будут установлены актуальные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, — отметил Антон Корнеев.
ИСТОЧНИК KP.RU