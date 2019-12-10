Пешеходам Саратовской области напомнили, как вести себя на проезжей части

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-10T14:13:43+03:00

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ГИБДД по Саратовской области напомнила пешеходам правила поведения на дороге.

Первое: нужно двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам а при их отсутствии — по обочинам. Если уж и их нет, то можно идти по велосипедным дорожкам или в один ряд по краю проезжей части навстречу автомобилям.

Второе: в темное время суток рекомендовано иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы водители могли вас заметить. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе такие предметы по закону.

Третье: там, где есть регулировщик, нужно руководствоваться его сигналами или пешеходным светофором. Если нет ни того, ни другого — можно обратить внимание на транспортный светофор.

Четвертое: на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на дорогу, когда до автомобиля остается приличное расстояние, а не выбегать перед ним, особенно, из-за стоящего транспорта. То же правило касается и участков без «зебр».

И пятое, заключительное правило: при переходе дороги не стоит задерживаться на ней, если это не связано с обеспечением безопасности движения.

ГИБДД также просит водителей быть внимательными и снижать скорость при проезде участков, где могут быть пешеходы.

Напомним, за прошедшие сутки в Саратовской области сбили пять пешеходов, а всего с начала декабря под колеса авто попали 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU