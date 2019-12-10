2019-12-10T14:53:05+03:00
Звезды

Концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-band» пройдет в Саратовской консерватории

Екатерина Семенова
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12 декабря в рамках III Международного фестиваля современной музыки «Арт-модерн» состоится выступление ансамбля ударных инструментов «Crash-band» (руководитель Е. В. Толочкова). В программе концерта в первой части прозвучат сочинения для ударных инструментов современных композиторов Джона Бэка, Евгения Навотного, Ярослава Судзиловского, Алана Хованнеса, Николая Попова, Елены Толочковой.

Во втором отделении всех ждет чистая импровизация, мистериальное действо под названием «Drum&Bass performance». И не думайте, подобное название вовсе не станет отсылкой к клубной электронике, это всего лишь прямой перевод: «Ударные и бас». Маримба, колокольчики, вибрафон, там-тамы и контрабас сольются в одном звучании, позволив погрузиться в загадочную атмосферу звуков и порелаксировать.

Перформанс пройдет в Театральном зале Саратовской консерватории.

Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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