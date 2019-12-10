Набор учителей в предуниверсарий Саратова начнется в апреле

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-10T13:48:47+03:00

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В Москве состоялось совещание по проекту строительства предуниверсария в Саратове. Мероприятие провел председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Участие в совещании приняли представители правительства Саратовской области, в частности, зампред Роман Бусаргин, министр образования Ирина Седова. А также глава Саратова Михаил Исаев. Кроме этого присутствовали подрядчики, дизайнеры, проектировщики.

Намечено, что строительно-монтажные работы будут завершены в марте, а в апреле начнется подбор персонала. Благоустройством территории займутся в мае, а в июне уже стартует набор учеников.

«Лицей-интернат 64» распахнет двери для 8 и 10 классов.

Напомним, предуниверсарий - это благотворительный проект Вячеслава Володина для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Ученики будут полностью обеспечены всем необходимым: одеждой, обувью, учебниками, канцтоварами.

Направления, по которым будет проходить обучение: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура (эстетическое).

ИСТОЧНИК KP.RU