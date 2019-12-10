2019-12-10T13:23:58+03:00
Происшествия

В Саратовской области москвича поймали с крупной партией наркотиков и дали срок

В Подмосковье он хранил 16 кг амфетамина, 7 кг гашиша и другие вещества
Ольга Симонова
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В Аткарске осудили 25-летнего жителя Московской области. Его признали виновным в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ и растений, содержащих наркотические вещества.

- Мужчина, действуя в составе организованной группы, с которыми общался через интернет-магазин, забрал из своего гаража в городе Истра 94,52 грамма гашиша и перевез его в Саратовскую область, чтобы тут сбывать, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Полиция поймала мужчину с наркотиком 4 мая 2019 года около кафе на перекрестке трассы Тамбов — Саратов и улицы Телефонная Аткарска.

После правоохранители осмотрели два гаража в Московской области и нашли там более 7 кг гашиша, 3,5 кг каннабиса, 12 кг мефедрона, 4,5 кг метамфетамина, 16 кг амфетамина, 17 граммов ЛСД и другое.

На суде парень признал свою вину и подробно рассказал обо всех обстоятельствах преступления, которое он готовил.

Злоумышленника приговорили к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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