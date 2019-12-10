Панков: Володин потребовал снять бюрократические препоны в вопросе выплат компенсаций обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-10T13:38:42+03:00

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Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о проволочке со стороны министерства строительства и ЖКХ в деле исполнения законов по поддержке обманутых дольщиков.

- Володин напомнил слова Президента о спросе с чиновников. Так он отреагировал на волокиты по обманутым дольщикам. Госдума, Председатель правительства решили, чтобы и члены ЖСК получали денежные выплаты. Президент подписал этот закон. Закон не работает. Дольщики, члены ЖСК не могут получать деньги. Нет порядка выдачи, этот подзаконный документ не успело, или забыло сделать министерство. Вот и говорит Володин — слушайте Президента. Это он высказал представителю Правительства в Госдуме. И потребовал снять эти бюрократические препоны чиновников. Напомнив, что за этим стоят живые люди, с их проблемами. Спикер далее предположил что при таком подходе в следующей Думе может быть представлены и пять и шесть партий, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU