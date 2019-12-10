Аэропорт «Гагарин» из-за тумана не принимает и задерживает рейсы

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-10T12:56:02+03:00

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Сегодня, 10 декабря, из-за сильного тумана с перебоями начал работать саратовский аэропорт «Гагарин», который не принимает самолеты и задерживает вылеты.

По данным онлайн-табло, Sukhoi SuperJet 100 вылетел из аэропорта Шереметьево в 7:25 по московскому времени и должен был прибыть в Саратов в 10:10 по местному времени, но вместо этого самолет направился в Казань, где вылет также задерживается. Ожидается, что он прибудет в «Гагарин» в 16:01.

Рейс из Саратова в Москву сегодня тоже был задержан. По данным табло аэропорта «Гагарин», вылет воздушного судна задержали на более чем четыре часа. Ожидается, что он вылетит в 16:50.

ИСТОЧНИК KP.RU