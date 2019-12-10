2019-12-10T11:42:27+03:00
Происшествия

В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»

Дома на улице Киселева вновь попали в поле зрения полиции
Екатерина Семенова
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Фото УМВД по СаратовуФото УМВД по Саратову
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Полиция Саратова выявила незаконную торговлю алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спиртосодержащей продукцией торговали в квартире дома на Киселева, 51.

Участковый обнаружил пластиковую бутылку с этикеткой «просто вода». Однако, как показала экспертиза, в ней находился этиловый спирт. В отношении 47-летней гражданки составлен протокол.

Фото УМВД по Саратову

Фото УМВД по Саратову

Ранее в доме уже была прикрыта незаконная точка по торговле алкоголем. В одной из квартир спиртное продавала 74-летняя женщина.

Фото УМВД по Саратову

Фото УМВД по Саратову

В доме №15 также по улице Киселева в 2018 году алкоголь продавала 51-летняя женщина. После возбуждения уголовного дела она прекратила торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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