В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»
Полиция Саратова выявила незаконную торговлю алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спиртосодержащей продукцией торговали в квартире дома на Киселева, 51.
Участковый обнаружил пластиковую бутылку с этикеткой «просто вода». Однако, как показала экспертиза, в ней находился этиловый спирт. В отношении 47-летней гражданки составлен протокол.
Фото УМВД по Саратову
Ранее в доме уже была прикрыта незаконная точка по торговле алкоголем. В одной из квартир спиртное продавала 74-летняя женщина.
Фото УМВД по Саратову
В доме №15 также по улице Киселева в 2018 году алкоголь продавала 51-летняя женщина. После возбуждения уголовного дела она прекратила торговлю.
ИСТОЧНИК KP.RU