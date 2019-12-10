В Саратове состоялась презентация новой выставки «Солдаты войн не выбирают»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-10T10:57:18+03:00

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В музее боевой и трудовой славы Саратова состоялась презентация новой выставки «Солдаты войн не выбирают».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятие приурочено к 25-летию со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и посвящена саратовцам, принимавшим участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Спецназовцы ликвидировали незаконные вооруженные формирования, преступные группы, пресекали массовые беспорядки, акты терроризма, обезвреживали лиц, захвативших заложников и государственные объекты, выполняли и другие задачи в соответствии с законодательством РФ.

Материалы выставки рассказывают о бойцах 20-го отряда специального назначения Приволжского военного округа внутренних войск МВД РФ, которые поддерживали конституционный порядок на территории Дагестана и Чеченской Республики. Более 300 военнослужащих отряда были награждены правительственными наградами. Среди них — капитан Александр Янклович, командир 2-й группы специального назначения 20-го отряда спецназа, который за свое мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации.

В витрине фотографии и документы командира звена вертолетов Ми-8 А. А. Казакова.

На выставке можно увидеть образцы вооружения и экипировки военнослужащих Российской армии: гранаты, 5,45 мм патроны к автомату АК-74, а также ранец десантника, маску снайпера.

ИСТОЧНИК KP.RU