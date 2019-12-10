2019-12-10T10:03:05+03:00
Происшествия

В Балакове провалилась попытка грузовика проехать по встречке

Большегруз влетел в легковушку
Дарья Вострикова
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В паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте» Олег Чуриков рассказал об аварии.

По словам мужчины, грузовой автомобиль пытался проехать по Саратовскому шоссе на встречной полосе, однако этот маневр закончился неудачей.

Большегрузу не хватило несколько метров для завершения плана: его путь закончился столкновением с легковушкой.

На месте работают дорожные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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