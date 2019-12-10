В Саратове друзья-рецидивисты украли металлическую емкость ради денег

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-10T08:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 65-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 12:15 1 декабря неизвестные проникли на участок в СНТ «Яблонька», расположенный на улице Азина ТЭЦ-2, и тайком забрали металлическую емкость стоимостью 5 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 31 и 32-летний рецидивисты.

Граждане сдали похищенное на приемку металла, а деньги потратили на себя.

На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU