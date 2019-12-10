В Саратове друзья-рецидивисты украли металлическую емкость ради денег
Мужчин задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 65-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 12:15 1 декабря неизвестные проникли на участок в СНТ «Яблонька», расположенный на улице Азина ТЭЦ-2, и тайком забрали металлическую емкость стоимостью 5 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 31 и 32-летний рецидивисты.
Граждане сдали похищенное на приемку металла, а деньги потратили на себя.
На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU