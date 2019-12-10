2019-12-10T08:52:46+03:00
Происшествия

В Саратове друзья-рецидивисты украли металлическую емкость ради денег

Мужчин задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 65-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 12:15 1 декабря неизвестные проникли на участок в СНТ «Яблонька», расположенный на улице Азина ТЭЦ-2, и тайком забрали металлическую емкость стоимостью 5 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 31 и 32-летний рецидивисты.

Граждане сдали похищенное на приемку металла, а деньги потратили на себя.

На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Саратовской области сбили пятерых пешеходов
В Саратове пьяный муж до смерти забил жену
Саратовцам рассказали, как выбрать новогодние подарки для детей
До вечера отключена вода на двух улицах Саратова
В Балаковском районе сельчанин украл телефон у парня
Усилиями прокуратуры в Аткарске ликвидированы свалки бытовых отходов
Перетопленная печь привела к трагедии в Духовницком районе
Фермер из Федоровского района ответит за неправильный посев семечек
Под Саратовом пожилой рецидивист устроил для наркоманов комфортный притон
Под Саратовом алкоголик пытался справить большую нужду в комнате и поплатился жизнью
В Саратове завершаются XVII межрегиональные Пименовские чтения
Саратов ночью убирали 180 единиц спецтехники
В Татищевском районе мужчина поймал грабителя магазина с поличным
Саратовцев предупреждают о сильном тумане
Панков рассказал, куда уходили 20% жилья от застройщиков, которое передавалось чиновникам
Во вторник в Саратове осадков не будет
В Саратовской области по сбитому пешеходу промчались три авто
Вячеслав Володин: В ремонт тротуаров Саратова вложим 1,8 млрд рублей
Саратовец взял серебро и бронзу Кубка России по бадминтону среди лиц ПОДА
С саратовских коров надоили 115,3 тыс. тонн молока
Сегодня в Саратове заработала главная новогодняя елка
Саратовские дзюдоисты взяли призовые места на соревнованиях в Санкт-Петербурге
В Саратове пройдет фестиваль современной музыки «Арт-модерн»
Энгельсский спортсмен взял золото первенства Европы по самбо
В Саратове Infiniti сбил 77-летнюю пенсионерку