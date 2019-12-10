Фермер из Федоровского района ответит за неправильный посев семечек

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-10T08:52:13+03:00

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Внеплановая проверка помогла Управлению Россельхознадзора по Саратовской области в ноябре 2019 года выявить нарушения в работе главы КФХ в Федоровском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, общая площадь посева составила 359 гектаров семян в количестве 1 тонны.

Гражданин использовал подсолнечник, не проверенный на сортовые и посевные качества.

Он нарушил три статьи федерального закона, за что его привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU