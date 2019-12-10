Фермер из Федоровского района ответит за неправильный посев семечек
Он посадил тонну семян
Изменить размер текста:
Внеплановая проверка помогла Управлению Россельхознадзора по Саратовской области в ноябре 2019 года выявить нарушения в работе главы КФХ в Федоровском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, общая площадь посева составила 359 гектаров семян в количестве 1 тонны.
Гражданин использовал подсолнечник, не проверенный на сортовые и посевные качества.
Он нарушил три статьи федерального закона, за что его привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU