Под Саратовом пожилой рецидивист устроил для наркоманов комфортный притон
На него завели уголовное дело
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Полиция Красноармейского района 30 ноября выявила, что на улице Бориса Хмельницкого 59-летний мужчина устроил притон.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 27 по 30 ноября гражданин предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления. Он убирал за гостями, проветривал помещение, а те платили деньги за каждый визит.
Примечательно, что мужчина ранее отбывал наказание по 228-й статье.
В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU