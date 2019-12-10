Под Саратовом пожилой рецидивист устроил для наркоманов комфортный притон

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-10T08:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Красноармейского района 30 ноября выявила, что на улице Бориса Хмельницкого 59-летний мужчина устроил притон.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 27 по 30 ноября гражданин предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления. Он убирал за гостями, проветривал помещение, а те платили деньги за каждый визит.

Примечательно, что мужчина ранее отбывал наказание по 228-й статье.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU