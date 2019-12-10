2019-12-10T08:42:06+03:00
Происшествия

Под Саратовом алкоголик пытался справить большую нужду в комнате и поплатился жизнью

Его собутыльник забил его до смерти
Екатерина Семенова
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В Красном Куте Саратовской области арестован мужчина, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем смерть.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Норки.

В частном доме проживали двое мужчин 46 и 60 лет. Оба любили выпить и занимались подработками. Вечером 4 декабря они по традиции распивали спиртное. Младший заснул, но проснулся от того, что его приятель пытается справить большую нужду в комнате.

Мужчина избил 60-летнего собутыльника, вывел из дома, чтобы тот завершил свое дело, потом помог вернуться домой и даже уложил спать. Однако не сдержался и еще раз ударил кулаком по голове.

Через два часа потерпевший скончался.

Подозреваемый был задержан, признал свою вину и был отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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