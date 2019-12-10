Под Саратовом алкоголик пытался справить большую нужду в комнате и поплатился жизнью
В Красном Куте Саратовской области арестован мужчина, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем смерть.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Норки.
В частном доме проживали двое мужчин 46 и 60 лет. Оба любили выпить и занимались подработками. Вечером 4 декабря они по традиции распивали спиртное. Младший заснул, но проснулся от того, что его приятель пытается справить большую нужду в комнате.
Мужчина избил 60-летнего собутыльника, вывел из дома, чтобы тот завершил свое дело, потом помог вернуться домой и даже уложил спать. Однако не сдержался и еще раз ударил кулаком по голове.
Через два часа потерпевший скончался.
Подозреваемый был задержан, признал свою вину и был отправлен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU