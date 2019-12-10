В Саратове завершаются XVII межрегиональные Пименовские чтения

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-10T08:39:06+03:00

Они были посвящены празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 10 декабря, в Саратове подходят к концу XVII межрегиональные Пименовские чтения.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, в докладах поднимались вопросы Великой Отечественной войны в истории Саратовского университета, памяти о войне в современной России, вкладе отечественных философов в дело Победы и другие.

Также прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Православный дискурс в контексте социальных проблем: вопросы войны и мира», на которой участники обсудили роль духовного подвига в военные годы и концерт духовной музыки в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

ИСТОЧНИК KP.RU