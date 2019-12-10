Саратовцев предупреждают о сильном тумане

СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-10T08:28:07+03:00

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В Саратове опять туман. ГИБДД города в очередной раз предупреждает об опасности.

- Уважаемые участники движения, будьте очень внимательны и осторожны на проезжей части и вблизи нее, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Водителям предписывается включать ближний свет фар, а также увеличить дистанцию до других автомобилей. Кроме того, не следует совершать обгоны и резкие торможения.

Пешеходам надо носить на одежде световозвращающие элементы, а также переходить дорогу очень внимательно, убедившись, что автомобили пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU