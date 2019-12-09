Вячеслав Володин рассказал о программе ремонта тротуаров в Саратове

9 Дек. 20:38 2019-12-09T20:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в интервью рассказал о программе ремонта тротуаров. Напомним, ее он анонсировал на встрече в Саратове в минувшую пятницу.

- Самая больная тема. Мне кажется, каждый второй саратовец жалуется на состояние тротуаров. Но готов ли город сам, сможет ли он решить такую глобальную проблему, которая много лет не решалась?

- Не каждый второй житель города Саратова жалуется на тротуары.

- Каждый первый.

- Практически, да. Запросив информацию по тротуарам, увидел, что у нас, если брать порайонно, уровень состояния тротуаров где-то на почти более, чем 80% не соответствует нормативам. И есть еще большое количество улиц, где тротуаров нет.

- Вообще нет.

- Где их нужно просто-напросто заново создавать. Поэтому это сегодня, если говорить о благоустройстве города, проблема номер один.

- Согласна. Мне кажется, потому что это очень дорогостояще, и не в состоянии это решить.

- Не так. Всего для того, чтобы взять и привести в порядок тротуары, построив, как правило, новые или проведя их капитальный ремонт нам необходим миллиард восемьсот с небольшим. Это программа трехлетняя. Вот шестьсот миллионов необходимо найти, запустить этот проект и в течение трех лет так же напряженно искать эти средства. У нас сумма, которая сейчас обсуждается, она условная, никто до конца ее не просчитал. Почему? Потому что не живут решением этой проблемы. Дальше, какая очередность? Откуда начинать? Есть ведь ряд, если хотите, особенностей. Во-первых, если дорога в критическом состоянии, а рядом производятся работы по тротуару, но не производятся работы по дороге, чем это закончится? Тротуар сделаем, а потом дорогу будем ремонтировать, и разобьем тротуар. Поэтому необходимо синхронизировать эту работу. Второе, где тротуаров нет, в каком состоянии дорога? Если дорога в нормальном состоянии, надо тротуары создавать. Порайонно посмотреть уровень износа. Это то, чем правильно заняться сейчас, в декабре. За январь-февраль подготовить программу первого этапа на следующий год. Параллельно искать средства на реализацию этого проекта и постараться на будущий год выйти на решение задачи, где-то от 20 до 30 процентов потребности, затем наращивать объёмы. Ну, и в течение трех лет постараться просто эту проблему закрыть, а это значит, город будет благоустроен. Может быть, будут какие-то, если хотите, хвосты, связанные с тем, что не все просчитали. Пусть это будет четвертый год, но это уже будет другая ситуация совершенно.

Мы с губернатором обсуждали этот вопрос. Не скрою, он сложный. Но пришли к выводу, что, со своей стороны, буду искать средства на реализацию проекта благоустройства города Саратова и ремонта, строительства, создания новых тротуаров, с тем, чтобы в течение 3 лет привести город совершенно в другое состояние.

В ближайшее время создадим и оргкомитет, и рабочую группу. Просчитаем, сколько будет стоить этот проект всё-таки более основательно, чем прикидки, которые сегодня у нас имеются в наличии. Посмотрите, какой город достался от наших дедов и прадедов. Он же замечательный во всех отношениях.

-Самый лучший.

- Можно за достаточно короткий промежуток времени все изменить. Но для этого нам необходимо измениться самим.

ИСТОЧНИК KP.RU