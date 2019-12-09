Саратовец взял серебро и бронзу Кубка России по бадминтону среди лиц ПОДА

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-09T16:59:45+03:00

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С 3 по 6 декабря в Казани прошел финальный этап Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняло участие более 80 спортсменов из 16 субъектов РФ: города Санкт-Петербург, Республик Татарстан и Чувашия, Приморского, Пермского, Забайкальского, Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Самарской, Архангельской, Костромской, Ульяновской, Псковской и Саратовской областей.

Игры проводятся в шести спортивных классах: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6 согласно системе функциональной классификации BWF (Мировая федерация бадминтона) в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Саратовец Александр Полстянкин завоевал серебро в мужском парном разряде и бронзовую медаль в мужском одиночном разряде.

ИСТОЧНИК KP.RU