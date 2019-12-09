СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-09T16:41:36+03:00

Показатель составляет 102,7% к уровню 2018 года

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По состоянию на 9 декабря с саратовских коров надоили 115,3 тыс. тонн молока, что составляет 102,7% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 326 тонн (105,8% к уровню прошлого года).

Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU