С саратовских коров надоили 115,3 тыс. тонн молока
Показатель составляет 102,7% к уровню 2018 года
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По состоянию на 9 декабря с саратовских коров надоили 115,3 тыс. тонн молока, что составляет 102,7% к уровню 2018 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 326 тонн (105,8% к уровню прошлого года).
Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU