2019-12-09T16:39:12+03:00
Общество

Саратовские дзюдоисты взяли призовые места на соревнованиях в Санкт-Петербурге

На татами встретились свыше 400 человек
Дарья Вострикова
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В Санкт-Петербурге с 7 по 8 декабря состоялся второй этап Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» сезона 2019/2020 среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на татами встретились более 400 участников из 46 регионов: Саратовской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Псковской, Владимирской, Самарской и других областей.

Так, саратовские спортсмены взяли девять медалей за первое и второе места. Среди отличившихся: Илья и Алексей Топтыгины, Наиль Треуглов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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