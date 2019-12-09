Саратовские дзюдоисты взяли призовые места на соревнованиях в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге с 7 по 8 декабря состоялся второй этап Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» сезона 2019/2020 среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на татами встретились более 400 участников из 46 регионов: Саратовской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Псковской, Владимирской, Самарской и других областей.
Так, саратовские спортсмены взяли девять медалей за первое и второе места. Среди отличившихся: Илья и Алексей Топтыгины, Наиль Треуглов и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU