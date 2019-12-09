2019-12-09T16:37:24+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль современной музыки «Арт-модерн»

Он посвящен 10-летию возрождения молодежного композиторского движения в России
Дарья Вострикова
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С 10 по 12 декабря в саратовской консерватории состоится III Международный фестиваль современной музыки «Арт-модерн».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в этом году он посвящен десятилетию возрождения молодежного композиторского движения в России. Организаторами фестиваля являются Международная гильдия молодых музыкантов «МеждународМолОт» музыкального союза и кафедра теории музыки и композиции саратовской консерватории.

Фестиваль соберет участников из Москвы, Якутии, Казани, Минска и Саратова.

Почетные гости: председатель Международной гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт» Ярослав Судзиловский, музыковедческой секции, кандидат искусствоведения Сергей Уваров и доцент Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения, композитор Настасья Хрущева. Они проведут лекции и семинары практикумы для молодых композиторов и музыковедов России и Беларуси.

В рамках фестиваля состоятся три концерта из произведений современных композиторов — 10 декабря выступит Поволжский камерный оркестр, 11 декабря — ансамбль «Театр новой музыки», 12 декабря состоится концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-Band».

ИСТОЧНИК KP.RU

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