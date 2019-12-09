Энгельсский спортсмен взял золото первенства Европы по самбо
Состязались кадеты
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В Риге с 6 по 9 декабря проходило первенство Европы по самбо среди кадетов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязались юноши и девушки 15-16 лет.
В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из более 20 стран.
В первый день состязаний золотую медаль в весовой категории до 50 кг в составе сборной России завоевал воспитанник спортшколы из Энгельсского района Тимур Никонов.
ИСТОЧНИК KP.RU