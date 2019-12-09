В Саратове Infiniti сбил 77-летнюю пенсионерку
Женщина переходила дорогу на зеленый свет
Фото ГИБДД по Саратову
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В Саратове иномарка сбила пожилую женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась на улице Чернышевского, 55/2а.
По предварительным данным, автомобиль Infiniti под управлением 46-летнего водителя сбил 77-летнюю женщину. При этом пострадавшая переходила дорогу на зеленый свет.
Пенсионерку госпитализировали на реанимационном автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU