В Саратове Infiniti сбил 77-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-09T16:33:49+03:00

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В Саратове иномарка сбила пожилую женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась на улице Чернышевского, 55/2а.

По предварительным данным, автомобиль Infiniti под управлением 46-летнего водителя сбил 77-летнюю женщину. При этом пострадавшая переходила дорогу на зеленый свет.

Пенсионерку госпитализировали на реанимационном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU