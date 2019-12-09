Нерадивую мать из Хвалынского района оштрафовали на десять суток за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-09T16:28:52+03:00

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Жительницу Хвалынского района ждет десять суток административного ареста за долг свыше 100 тыс. рублей перед ребенком.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, женщина не перечислила ни копейки на содержание своего пятилетнего сына, за что получила такое наказание.

Если она продолжит уклоняться от алиментов, то гражданку ждет уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU