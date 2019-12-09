В Саратове аптеку оштрафовали за неправильное хранение лекарств

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-09T16:02:02+03:00

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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о здравоохранении.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, отдельные лекарства хранились с нарушением установленных законодательством условий, без специальной светозащитной упаковки. Они подвержены воздействию солнечного света, что может привести к ухудшению содержащихся в них лекарственных свойств.

В отношении организации возбуждено административное дело, юридическое лицо оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU