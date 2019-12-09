Поставщики медоборудования для саратовского Минздрава назвали провокацией публикации в СМИ данных следствия

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-09T15:58:21+03:00

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Компания «СМС Технологии», которая занимается поставками сложного медицинского оборудования в больницы Саратовской области по тендерам Минздрава, выступила с ответным пресс-релизом после заявлений, сделанных на объединенном брифинге представителей прокуратуры, Следственного комитета и полиции, прошедшем в Саратове 9 декабря.

Напомним, там было заявлено, что в регионе заведены два уголовных дела по поставкам медоборудования, которое не соответствует требованиям российского законодательства. В обоих случаях речь идет об одном и том же поставщике, его название озвучено не было.

Компания «СМС Технологии» посчитала нужным заявить, что поставками занималась именно она и высказала свою позицию по этой теме.

- Поставки, о которых идет речь, были осуществлены в августе 2018 года. Компания ООО «СМС Технологии» выиграла конкурс, так как заявила цену в сумме 37,3 млн рублей при начальной цене 50,7 млн рублей. В детские поликлиники Саратова, Энгельса и Балаково поступило 13 универсальных стационарных аппаратов «УЗИ Электрон». Производителем данного оборудования является ЗАО НИПК «Электрон» (Санкт-Петербург) участник госпрограммы «Импортозамещения», партнер госкорпорации «Ростех».

При приемке поставленного оборудования специалистами Минздрава было замечено, что диапазон аппаратуры оказался шире, чем заявлено в конкурсной документации. Также маркировка, нанесенная на датчики УЗИ-аппаратов, не совпадала с обозначениями, высвечивающимися на мониторах.

В ответе на запрос ООО «СМС Технологии» производитель указал, что такими символами на экране монитора отображается работа датчиков, что не влияет на качественные характеристики аппаратуры и точности проводимых исследований.

В целях внесения изменений в программное обеспечение специалисты предприятия-производителя дважды выезжали в Саратов для его настройки, но сделать это удалось только для части аппаратов, доступ к остальным был запрещен правоохранительными органами. По аппаратам, которые удалось обслужить специалистам, все вопросы были сняты, оборудование эксплуатируется.

Обращаю внимание на то, что специалисты компании «СМС Технологии» не имеют отношения к сборке и укомплектованию оборудования. Приемка осуществлена по факту проведения монтажных работ в присутствии комиссии, с участием представителей министерства здравоохранения области, ЛПУ, ТПП, а в ряде случаев — представителей прокуратуры.

В рамках следственных действий, которые проводили представители областного Следственного управления СК, ЗАО НИПК «Электрон» неоднократно давало письменные объяснения по поводу маркировки датчиков. Также были предоставлены экспертные заключения, доказывавшие, что расхождения не влияют на качество работы аппаратов и легко устраняется при настройке программного обеспечения. Таким образом, выводы о поставках в медучреждения якобы контрафактной аппаратуры не имеют под собой никаких оснований.

19 ноября текущего года руководство ООО «СМС-Технологии» направило жалобу в Генеральную прокуратуру, изложив примеры вольного толкования фактов, игнорирования экспертных заключений, постоянного силового прессинга, под которым находится компания.

В декабре в отношении неустановленных лиц министерства здравоохранения Саратовской области было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ. Причиной послужил госконтракт с ООО «СМС Технологии», заключенный ведомством в 2018 году на поставку четырех рентген-установок, произведенных ЗАО «НИПК «Электрон», на общую сумму более 33 млн рублей.

В пресс-релизе областной прокуратуры сообщается, что закупленное оборудование «являлось более дешевым по содержащимся в нем характеристикам, по отношению к тому оборудования, по которому проводился электронный аукцион».

На запрос ООО «СМС Технологии» производитель рентген-установок ЗАО «НИПК «Электрон» ответил, что поставленное оборудование было отгружено и смонтировано, а также имеет наименование согласно регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 23.09.2016 № ФСР 2011/1224: Аппарат рентгеновский цифровой для второго и третьего рабочих мест АРЦ-01-«ОКО», данный аппарат имеет код 191220 указанный в регистрационном удостоверении номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной Приказом Минздрава России от 22 мая 2018 г. № 260. Соответственно, поставленное оборудование соответствует требованиям приказа по оснащению детских медицинских учреждений, — говорится в заявлении компании.

Поставщик также заявил, что следствие и прокуратура сделали преждевременные выводы, а их публикацию в СМИ вообще считают провокацией.

- Считаем, что в отношении ООО «СМС Технологии» развернута настоящая кампания по дискредитации. Авторы и вдохновители этой кампании изыскивают любые, даже надуманные поводы, чтобы дискредитировать нашу репутацию, заработанную десятилетиями упорного труда.

Медицинское оборудование, является технически сложным продуктом, разбираться в устройстве которого могут только узкие специалисты высокого уровня. Органы расследования, эксперты и сомнительные консультанты, которых они привлекают, не обладают достаточными познаниями в этой сфере, в то же время к проведению экспертизы привлекаются специалисты «заинтересованной» стороны, а доводы специалистов завода-изготовителя ими не воспринимаются, — говорится в пресс-релизе ООО «СМС Технологии».

В компании посчитали нужным проинформировать что свою жалобу по этому поводу они направили в Следственный комитет России еще 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU