Полиция прикрыла незаконную точку по торговле алкоголем на Южной улице
В Заводском районе Саратова снесли сарай торговца спиртным.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, здание находилось на улице Южная, 59а.
Ранее, 26 ноября, по этому адресу выезжали полицейские, которые обнаружили незаконную торговлю алкоголем в металлическом гараже. Хозяин и продавцы ранее уже привлекались к административной ответственности. Также оказалось, что земельный участок был занят самовольно.
Полиция и представители администрации Заводского района забрали гараж. Он был передан под охрану.
Однако 7 декабря местные жители сообщили в полицию, что на том же месте хозяин начал возводить деревянный сарай, чтобы снова торговать алкоголем. Администрация и полиция добились сноса объекта.
Фото УМВД по Саратову
ИСТОЧНИК KP.RU