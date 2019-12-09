Полиция прикрыла незаконную точку по торговле алкоголем на Южной улице

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-09T15:53:09+03:00

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В Заводском районе Саратова снесли сарай торговца спиртным.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, здание находилось на улице Южная, 59а.

Ранее, 26 ноября, по этому адресу выезжали полицейские, которые обнаружили незаконную торговлю алкоголем в металлическом гараже. Хозяин и продавцы ранее уже привлекались к административной ответственности. Также оказалось, что земельный участок был занят самовольно.

Полиция и представители администрации Заводского района забрали гараж. Он был передан под охрану.

Однако 7 декабря местные жители сообщили в полицию, что на том же месте хозяин начал возводить деревянный сарай, чтобы снова торговать алкоголем. Администрация и полиция добились сноса объекта.

Фото УМВД по Саратову

ИСТОЧНИК KP.RU