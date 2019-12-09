Свыше 1 млн 78 тыс. саратовцев защитились от гриппа

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-09T15:50:53+03:00

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По данным на 6 декабря, 1 млн 78 тыс. 820 жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, общий охват населения вакцинацией составил 45,02% или 52,49% от прикрепленного населения к медицинским организациям.

Напомним, что иммунизация проводится вакцинами последнего поколения, содержащими в своем составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа, ежегодно рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.

Врачи напоминают, что в целях профилактики заболевания нужно избегать близких контактов с людьми, которые кажутся нездоровыми, с жаром, температурой и кашлем. Также лучше тщательно и часто мыть руки водой с мылом. Придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.

С появлением первых симптомов нужно обратиться к специалистам, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU