В Саратовской области зарегистрировано 251 мошенничество

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-09T15:49:51+03:00

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За 11 месяцев 2019 года полиция Саратовской области зафиксировала 371 коррупционное преступление.

Как было озвучено на пресс-конференции прокуратуры и СУ СКР региона, из них 251 мошенничество, 65 фактов хищения бюджетных средств, 44 случая взятки и три коммерческих подкупа.

Первым вопросом от журналистов стали итоги дела полковника Елизарова, которого оправдали по коррупционным преступлениям.

Представители СКР заметили, что не комментируют решение суда. Сотрудники прокуратуры сообщили, что сейчас решение суда изучается и не исключено, что будет подана апелляция.

ИСТОЧНИК KP.RU