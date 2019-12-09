Саратовец задолжал своему ребенку свыше 558 тыс. рублей
Суд признал 47-летнего саратовца виновным в уклонении от уплаты алиментов на своего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 22 сентября 2015 года мужчина должен был выплачивать бывшей жене четверть заработка на содержание своего малыша 2014 года рождения.
Свыше четырех лет гражданин не перечислял денег, у него образовалась задолженность в размере свыше 558 тыс. рублей.
В зале суда мужчина призвал свою вину и пообещал в ближайшее время трудоустроиться и начать погашать образовавшийся долг.
Теперь он проведет полгода на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своей зарплаты в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU