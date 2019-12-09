Саратовец задолжал своему ребенку свыше 558 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-09T15:49:11+03:00

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Суд признал 47-летнего саратовца виновным в уклонении от уплаты алиментов на своего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 22 сентября 2015 года мужчина должен был выплачивать бывшей жене четверть заработка на содержание своего малыша 2014 года рождения.

Свыше четырех лет гражданин не перечислял денег, у него образовалась задолженность в размере свыше 558 тыс. рублей.

В зале суда мужчина призвал свою вину и пообещал в ближайшее время трудоустроиться и начать погашать образовавшийся долг.

Теперь он проведет полгода на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своей зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU