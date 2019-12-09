2019-12-09T15:48:13+03:00
Происшествия

Приставы помогли жительнице Саратова получить 500 тыс. рублей за моральный вред

Деньги не отдавал виновник аварии
Дарья Вострикова
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Судебные приставы помогли жительнице Саратова получить 500 тыс. рублей морального вреда, который она получила в аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ее сбил гражданин на машине, за что должен был отдать деньги.

Однако исполнительное производство не понудило его к добровольной выплате.

После вынесения запрета на совершение регистрационных действий на автомобиль и жилой дом, а также запрета покидать страну, мужчина изменил свое мнение.

Он явился в районный отдел и оплатил задолженность, деньги перечислили взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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