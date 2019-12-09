Приставы помогли жительнице Саратова получить 500 тыс. рублей за моральный вред
Деньги не отдавал виновник аварии
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Судебные приставы помогли жительнице Саратова получить 500 тыс. рублей морального вреда, который она получила в аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ее сбил гражданин на машине, за что должен был отдать деньги.
Однако исполнительное производство не понудило его к добровольной выплате.
После вынесения запрета на совершение регистрационных действий на автомобиль и жилой дом, а также запрета покидать страну, мужчина изменил свое мнение.
Он явился в районный отдел и оплатил задолженность, деньги перечислили взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU